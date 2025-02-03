Трамп обсудит пошлины с премьер-министром Канады и президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и коллегой из Мексики Клаудией Шейнбаум введенные США пошлины, передает Reuters.

Переговоры пройдут в понедельник, 3 февраля.

«Я не ожидаю ничего драматического, мы ввели пошлины. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят», — сказал республиканец журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.

Он также заявил, что тарифы «обязательно будут введены» в отношении ЕС, но не уточнил, когда именно это произойдет.

С 4 февраля Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. По его словам, сборы необходимы для сдерживания миграции и наркотрафика, а также для стимулирования отечественной промышленности.

Мексика отрегирует на введение сборов похожим образом, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. Канада также предпримет аналогичные шаги, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.