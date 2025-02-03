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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп обсудит пошлины с премьер-министром Канады и президентом Мексики

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и коллегой из Мексики Клаудией Шейнбаум введенные США пошлины, передает Reuters.

Переговоры пройдут в понедельник, 3 февраля.

«Я не ожидаю ничего драматического, мы ввели пошлины. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят», — сказал республиканец журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.

Он также заявил, что тарифы «обязательно будут введены» в отношении ЕС, но не уточнил, когда именно это произойдет.

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Дональд Трамп

С 4 февраля Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. По его словам, сборы необходимы для сдерживания миграции и наркотрафика, а также для стимулирования отечественной промышленности.

Мексика отрегирует на введение сборов похожим образом, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. Канада также предпримет аналогичные шаги, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

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Дональд Трамп таможенные пошлины Канада Мексика Джастин Трюдо Клаудия Шейнбаум США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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