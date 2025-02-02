Москалькова потребовала от ООН осудить удар по интернату в Судже

Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и в ряд европейских организаций с требованием осудить ракетный удар по школе-интернату в городе Судже в Курской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности», — говорится в посте.

Москалькова также назвала удар «кровавой провокацией» и выразила уверенность, что все причастные к произошедшему «понесут неотвратимое и суровое наказание».

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по интернату в Судже накануне. По данным Минобороны России, средства ПВО зафиксировали запуск из Сумской области. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте на командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу.

Подвергшийся удару населенный пункт с августа 2024 года находится под контролем украинских сил после их вторжения на территорию региона. Осенью того же года бывший глава Суджанского района заявил, что украинские военные удерживали в интернате мирных жителей, которые не эвакуировались.

На произошедшее также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что ответственность за «циничное преступление» понесут все страны, которые поддерживают Украину оружием.