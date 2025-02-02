 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова потребовала от ООН осудить удар по интернату в Судже

Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и в ряд европейских организаций с требованием осудить ракетный удар по школе-интернату в городе Судже в Курской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности», — говорится в посте.

Москалькова также назвала удар «кровавой провокацией» и выразила уверенность, что все причастные к произошедшему «понесут неотвратимое и суровое наказание».

Захарова пообещала неотвратимое наказание за удар по интернату в Судже
Политика
Мария Захарова

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по интернату в Судже накануне. По данным Минобороны России, средства ПВО зафиксировали запуск из Сумской области. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте на командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу.

Подвергшийся удару населенный пункт с августа 2024 года находится под контролем украинских сил после их вторжения на территорию региона. Осенью того же года бывший глава Суджанского района заявил, что украинские военные удерживали в интернате мирных жителей, которые не эвакуировались.

На произошедшее также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что ответственность за «циничное преступление» понесут все страны, которые поддерживают Украину оружием.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Курская область Татьяна Москалькова Суджа ООН осуждение ВСУ


 

Материалы по теме
Захарова пообещала неотвратимое наказание за удар по интернату в Судже
Политика
СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ
Политика
Хинштейн отреагировал на ракетный удар ВСУ по интернату в Судже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В самолете Тбилиси — Петербург сработала сигнализация о неисправностиОбщество, 21:03
Лувр будет продавать отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»Общество, 20:57
«Спартак» объявил об уходе форварда сборной ЯмайкиСпорт, 20:50
Около озера Рица пропал российский туристОбщество, 20:48
Насколько реально вхождение Канады в состав СШАПолитика, 20:42
Зеленский опроверг получение Украиной от США $200 млрд военной помощиПолитика, 20:27
Москалькова потребовала от ООН осудить удар по интернату в СуджеПолитика, 20:21
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Нетаньяху попытается получить одобрение Трампа на продолжение боев в ГазеПолитика, 20:13
ЕС пообещал США «решительный ответ» в случае введения пошлинПолитика, 19:57
Сослуживец вице-губернатора Приморья рассказал, где он погибПолитика, 19:55
В Тбилиси произошли стычки протестующих с силовикамиПолитика, 19:46
«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ с 14 шайбамиСпорт, 19:33
FT рассказала об угрозе усилиям Чехии по закупке боеприпасов для УкраиныПолитика, 19:30