Захарова пообещала неотвратимое наказание за удар по интернату в Судже
Удар по интернату в Судже Курской области — это циничное преступление, и ответственность за него несут все страны, которые поддерживают Украину оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — отметила она.
Захарова заявила, что все организаторы и исполнители преступления понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Она также призвала «все ответственные правительства» и международные структуры осудить удар и «публично дистанцироваться» от Киева.
1 февраля ВСУ нанесли удар по интернату в городе Судже Курской области, который находится под контролем украинских сил, сообщило Минобороны России. По данным военного ведомства, средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области. Российский СК в связи с ударом завел дело о теракте. Его фигурант — командир 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислав Карпуша.
Суджа с августа 2024 года находится под контролем украинских сил. Минувшей осенью бывший глава Суджанского района говорил, что они удерживали в школе-интернате мирных жителей, которые не эвакуировались после вторжения ВСУ в Курскую область.
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