Хинштейн отреагировал на ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

Достоверной информации о числе пострадавших от ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже в Курской области пока нет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что в здании могли находиться люди.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул врио губернатора.

Суджа находится под контролем украинских войск с лета 2024 года, когда 6 августа ВСУ вторглись на территорию этого района. В октябре экс-глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что украинские военнослужащие удерживают мирных жителей в Суджанской школе-интернате.

Ранее Минобороны назвало «провокацией» ракетный удар ВСУ по интернату в Судже. «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.