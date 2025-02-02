Хинштейн отреагировал на ракетный удар ВСУ по интернату в Судже
Достоверной информации о числе пострадавших от ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже в Курской области пока нет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что в здании могли находиться люди.
«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул врио губернатора.
Суджа находится под контролем украинских войск с лета 2024 года, когда 6 августа ВСУ вторглись на территорию этого района. В октябре экс-глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что украинские военнослужащие удерживают мирных жителей в Суджанской школе-интернате.
Ранее Минобороны назвало «провокацией» ракетный удар ВСУ по интернату в Судже. «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.
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