Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме в феврале
Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести встречу в Белом доме 4 февраля. Об этом сообщил офис израильского премьера.
Там отметили, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил в Вашингтон во время второго президентского срока.
Ранее портал N12 сообщил, что Нетаньяху и Трамп могут провести встречу в период, когда будут идти переговоры по второму этапу сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. Помимо палестино-израильского конфликта, лидеры обсудят отношения Израиля с Саудовской Аравией и эскалацию конфликта с Ираном, отметил портал.
В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка вступила в силу 19 января. В рамках первого этапа ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника.
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