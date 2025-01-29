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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме в феврале

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести встречу в Белом доме 4 февраля. Об этом сообщил офис израильского премьера.

Там отметили, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил в Вашингтон во время второго президентского срока.

Портал N12 анонсировал встречу Нетаньяху и Трампа
Политика

Ранее портал N12 сообщил, что Нетаньяху и Трамп могут провести встречу в период, когда будут идти переговоры по второму этапу сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. Помимо палестино-израильского конфликта, лидеры обсудят отношения Израиля с Саудовской Аравией и эскалацию конфликта с Ираном, отметил портал.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка вступила в силу 19 января. В рамках первого этапа ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника.

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Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху США Израиль Белый дом
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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