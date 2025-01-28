ВСУ попытались совершить 5 контратак в Курской области
Украинская армия попыталась совершить за сутки пять контратак в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Отражены пять контратак противника», — говорится в сообщении. Уточняется, что контратаки отразили подразделения группировки войск «Север».
Всего за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее 28 января ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что российские военные отразили контратаку в Суджанском районе Курской области. К хутору Никольский в Курской области командование ВСУ перебросило более ста десантников, большая часть из которых была уничтожена, остальные бежали.
В январе российская армия освободила пять поселков в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое и Николаево-Дарьино.
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