 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ попытались совершить 5 контратак в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинская армия попыталась совершить за сутки пять контратак в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Отражены пять контратак противника», — говорится в сообщении. Уточняется, что контратаки отразили подразделения группировки войск «Север».

Всего за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 28 января ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что российские военные отразили контратаку в Суджанском районе Курской области. К хутору Никольский в Курской области командование ВСУ перебросило более ста десантников, большая часть из которых была уничтожена, остальные бежали.

Силовики сообщили о срыве контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В январе российская армия освободила пять поселков в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое и Николаево-Дарьино.

Читайте РБК в Telegram.

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ВСУ Минобороны Курская область
Материалы по теме
Силовики сообщили о срыве контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Силовики сообщили об уничтожении диверсантов в Курской области
Политика
Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Минюст Украины собрался национализировать активы российской «Татнефти»Политика, 15:33
Глава МИД Франции назвал новый срок поставок Украине истребителей MirageПолитика, 15:27
Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские землиОбщество, 15:24
Неймар заявил, что отдал все силы саудовскому «Аль-Хилялю»Спорт, 15:19
Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП в Нижегородской областиОбщество, 15:18
Как рассчитать размер будущей пенсии по старостиИнвестиции, 15:16
Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа ТрампаПолитика, 15:10
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Мошенники выманивают деньги изощренными способами. Разбираем основныеPro, 15:04
Помогавшую украинским беженцам волонтера Гейслер обвинили в госизменеПолитика, 14:58
Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»Life, 14:58
Ушедший премьер Сербии призвал не действовать ради зарубежных интересовПолитика, 14:58
Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria JeansБизнес, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Убытки и туманные перспективы: почему инвесторов привлекают квантыPro, 14:54