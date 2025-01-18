В Приднестровье на фоне энергокризиса с начала года погибли три человека
С начала года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на фоне энергокризиса погибли три человека, еще 20 пострадали, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
«Всего с 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из них погиб», — говорится в публикации ведомства.
Также за этот период МВД зарегистрировало 41 возгорание, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка.
1 января поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге с «Газпромом».
3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии и отопления. Власти призвали жителей к строгой экономии электричества и использованию альтернативных источников питания и обогрева.
15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия предоставит региону «гуманитарный газ» в объеме, «который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья». Из-за этого, как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, может быть спровоцирована эскалация с Молдавией.
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