В ЕС заявили о плане ввести санкции против 50 категорий товаров из России

Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения в отношении 50 видов товаров. Об этом сообщил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью казахстанскому телеканалу Silkway по итогам визита в Астану 30 января, текст опубликовало агентство Kazinform.

По данным агентства, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров О’Салливана с правительством Казахстана.

«Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание. Что касается компаний, мы оставляем за собой право предотвратить торговлю с теми, которые, по нашим данным, сознательно обходят наши санкции», — сказал Дэвид О’Салливан.

По его словам, ЕС «охватывает 60% всех предыдущих импортных и экспортных товаров», всего — около 7500 продуктов. Спецпосланник добавил, что обсуждал с властями Казахстана 50 товарных кодов, на которые он попросил «обратить особое внимание». По данным Silkway, новые ограничения в отношении России будут введены до 24 февраля 2025 года. Об этом ранее также писал Welt со ссылкой на дипломатов.

О’Салливан также не исключил, что под санкции в будущем может попасть «Росатом», которая еще не была включена в санкционный список. Однако на данный момент дискуссий по этому поводу нет, отметил он.

Визит О’Салливана в Казахстан стал четвертым в республику за последние два года. Накануне в ходе пресс-конференции он заявил, что в Брюсселе не настаивают на присоединении Казахстана к санкциям против России, а также говорил, что Евросоюз не намерен вмешиваться в торговые отношения Астаны и Москвы.

ЕС ввел 15-й пакет санкций против России 16 декабря 2024 года. В список попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, а также военные чиновники КНДР, более 30 компаний и 52 танкера, перевозящие нефть и зерно. Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, 16-й пакет санкций против России.