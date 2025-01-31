США используют санкции для достижения мира на Украине, а ЕС «хочет санкций вместо мира», считает Орбан. Россия считает ограничения западных стран незаконными и требует их отмены

Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Kossuth Radio, что санкции США против России — это «хорошо», а ограничения ЕС — «плохо». Он также пригрозил в очередной раз наложить вето на их продление, если Еврокомиссия не обеспечит обещанные Будапешту гарантии энергетической безопасности.

«Американцы не хотят санкций, они хотят мира, а европейцы хотят санкций вместо мира», — сказал он (цитата по европейской версии издания Politico).

В отличие от Евросоюза США прибегают к санкционному давлению как к способу урегулирования конфликта на Украине, что демонстрирует «совершенно разные школы мысли», считает Орбан. Он выступил против европейских ограничений, из-за которых, по его словам, экономика Венгрии потеряла €19,5 млрд за последние три года.

«Решение о санкциях должно приниматься каждые полгода. И если Еврокомиссия не выполнит свои гарантии, то мы не просто начнем говорить об отмене санкций, мы их отменим, — заявил Орбан. — Одна страна может это сделать. Если нам действительно придется, Венгрия может сказать: «Ну, все должны сейчас же разойтись по домам». Выключите свет, санкции отмените, все разойдитесь по домам. Но это очень жесткая мера, ее следует применять только в крайнем случае».

Премьер Венгрии добавил, что решение Украины не продлевать контракт о транзите российского газа в Европу является «неприемлемым».

27 января ЕС продлил действие санкций против России, в частности 15 введенных после начала военной операции на Украине пакетов ограничений, включая блокировку около €200 млрд активов российского Центробанка. Это требует единогласного одобрения всех стран-членов каждые полгода. Орбан обещал поддержать продление санкций при условии восстановления транзита газа через Украину. Как писало Politico, он согласился одобрить ограничения в обмен на упоминания его опасений по поводу энергобезопасности. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял решение о прекращении транзита стремлением помешать Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды».

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Как отмечали в Кремле, Москва заинтересована в «продолжении коммерции», однако в действиях ЕС нет ничего нового.