 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Война санкций ,  
0 

Орбан заявил о «разных школах» санкций США и ЕС против России

Орбан вновь пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС из-за поставок газа
Сюжет
Война санкций
США используют санкции для достижения мира на Украине, а ЕС «хочет санкций вместо мира», считает Орбан. Россия считает ограничения западных стран незаконными и требует их отмены
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Kossuth Radio, что санкции США против России — это «хорошо», а ограничения ЕС — «плохо». Он также пригрозил в очередной раз наложить вето на их продление, если Еврокомиссия не обеспечит обещанные Будапешту гарантии энергетической безопасности.

«Американцы не хотят санкций, они хотят мира, а европейцы хотят санкций вместо мира», — сказал он (цитата по европейской версии издания Politico).

В отличие от Евросоюза США прибегают к санкционному давлению как к способу урегулирования конфликта на Украине, что демонстрирует «совершенно разные школы мысли», считает Орбан. Он выступил против европейских ограничений, из-за которых, по его словам, экономика Венгрии потеряла €19,5 млрд за последние три года.

«Решение о санкциях должно приниматься каждые полгода. И если Еврокомиссия не выполнит свои гарантии, то мы не просто начнем говорить об отмене санкций, мы их отменим, — заявил Орбан. — Одна страна может это сделать. Если нам действительно придется, Венгрия может сказать: «Ну, все должны сейчас же разойтись по домам». Выключите свет, санкции отмените, все разойдитесь по домам. Но это очень жесткая мера, ее следует применять только в крайнем случае».

Премьер Венгрии добавил, что решение Украины не продлевать контракт о транзите российского газа в Европу является «неприемлемым».

Туск пригрозил Орбану последствиями за отказ продлить санкции
Политика
Дональд Туск

27 января ЕС продлил действие санкций против России, в частности 15 введенных после начала военной операции на Украине пакетов ограничений, включая блокировку около €200 млрд активов российского Центробанка. Это требует единогласного одобрения всех стран-членов каждые полгода. Орбан обещал поддержать продление санкций при условии восстановления транзита газа через Украину. Как писало Politico, он согласился одобрить ограничения в обмен на упоминания его опасений по поводу энергобезопасности. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял решение о прекращении транзита стремлением помешать Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды».

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Как отмечали в Кремле, Москва заинтересована в «продолжении коммерции», однако в действиях ЕС нет ничего нового.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Венгрия США Европейский Союз Виктор Орбан санкции против России вето энергобезопасность
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года


 

Материалы по теме
Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкций
Политика
Туск пригрозил Орбану последствиями за отказ продлить санкции
Политика
Орбан увидел в «новой эре» бесполезность санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
KIA согласовала отзыв почти 30 тыс. машин в России из-за опасности пожараОбщество, 17:01
«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021Спорт, 16:55
РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТТехнологии и медиа, 16:52
В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчинаПолитика, 16:50
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборыСпорт, 16:48
Названы мегаполисы, где доля ипотеки в новостройках упала сильнее всегоНедвижимость, 16:46
Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛСпорт, 16:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.Общество, 16:44
Бизнесмен в Австралии попал под суд за продажу пустых бочек вискиВино, 16:42
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в СловакииПолитика, 16:37
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из МинобороныПолитика, 16:35
Минфин начал обсуждение новых параметров нулевого НДС для ресторановВино, 16:20