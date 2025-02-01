The Times узнала, что Европа попросила США «прикрыть» миссию на Украине

Ряд стран Европы обратились к США с просьбой оказать «воздушное прикрытие» при проведении миротворческой операции на Украине, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

По данным газеты, для подобного рода кризисных мер может потребоваться согласие президента США Дональда Трампа. Поскольку, как отметил источник, Европа может самостоятельно найти необходимые сухопутные силы, однако от США потребуется «прикрытие» от атак с воздуха.

Речь может идти о комплексах ПВО Patriot, а также обмене разведданными, уточняет издание. Ряд дипломатов и источники газеты в военных структурах считают, что рациональным вариантом было бы отправить около 100 тыс. миротворцев под эгидой ООН, чтобы не привлекать участие США.

Украинский президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что при переговорах для гарантий безопасности Киеву нужно не меньше 200 тыс. миротворцев.

В Кремле в декабре 2024 года отметили, что размещение миротворцев может обсуждаться на переговорах, но пока предпосылок для этого нет. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести британских и европейских миротворцев.