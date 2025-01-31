Фицо пообещал не прекращать поставки энергии и гумпомощи Украине
Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в качестве ответных мер за остановку Киевом транзита российского газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным в республике.
«Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фицо добавил, что он как глава государства может использовать право вето в рамках Евросоюза.
Ранее Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями «наносит вред Словакии», и допустил прекращение поставок гуманитарной помощи в качестве ответной меры на отказ Киева от транзита газа из России. Накануне Фицо отметил, что Украина начала рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, в Европе сложилась непростая ситуация с запасами газа в газохранилищах, а продолжение поставок топлива из России зависит от договоренностей Еврокомиссии и Украины.
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