Фицо пообещал не прекращать поставки энергии и гумпомощи Украине

Повседневная жизнь Покровска, ноябрь 2024 года (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в качестве ответных мер за остановку Киевом транзита российского газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным в республике.

«Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Фицо добавил, что он как глава государства может использовать право вето в рамках Евросоюза.

Ранее Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями «наносит вред Словакии», и допустил прекращение поставок гуманитарной помощи в качестве ответной меры на отказ Киева от транзита газа из России. Накануне Фицо отметил, что Украина начала рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в Европе сложилась непростая ситуация с запасами газа в газохранилищах, а продолжение поставок топлива из России зависит от договоренностей Еврокомиссии и Украины.