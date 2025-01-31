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Общество ,  
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Песков призвал не молчать о преступлениях ВСУ в Курской области

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Общество должно взывать к совести и говорить «о преступлениях Вооруженных сил Украины» в отношении мирного населения, «несмотря на глухоту в мире». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, передает корреспондент РБК.

«Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», — сказал представитель Кремля.

Накануне российские военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей села Русское Поречное. Ими оказались попавший в плен украинский военный, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник.

Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское Поречное
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В сентябре 2024 года они вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал, что с другими военными ВСУ был замешан в изнасилованиях и убийствах людей. Следственный комитет показал видеокадры допроса украинского военнопленного.

Село Русское Поречное располагается в приграничном районе Курской области, к северу от Суджи. 17 января Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта. Губернатор Александр Хинштейн говорил, что из-за обстановки на линии соприкосновения в регионе наблюдаются трудности с вывозом тел погибших, обнаруженных в подвалах домов. По телам, извлеченным из подвала, были назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими военными, отметили в Следственном комитете России.

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Теги
Дмитрий Песков Курская область массовое убийство


 

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