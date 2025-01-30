Глава American Airlines заявил об участии в расследовании авиакатастрофы

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Компания American Airlines, пассажирский самолет которой столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, сотрудничает с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) в рамках расследования авиакатастрофы. Об этом заявил глава авиакомпании Роберт Айсом в видеообращении.

«Мы активно сотрудничаем с местными, региональными и федеральными властями в рамках мер по ликвидации последствий катастрофы», — отметил он.

Айсом добавил, что в скором времени сам направится в Вашингтон. Он также выразил «глубокую скорбь» в связи со случившимся и сообщил, что служба поддержки авиакомпании оказывает помощь семьям пассажиров.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk при заходе на посадку. Обломки самолета рухнули в реку Потомак. В вертолете, который выполнял тренировочный полет, было трое военных.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия авиадиспетчеров, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет долгое время летел по ровной траектории. Американский президент полагает, что катастрофы можно было избежать.