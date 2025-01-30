В ФБР заявили об отсутствии признаков терроризма в авиакатастрофе в США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В столкновении над Вашингтоном пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk нет признаков терроризма и криминала. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника вашингтонского отделения Федерального бюро расследований (ФБР).

Сотрудник ведомства также отметил, что ФБР готова оказать помощь в расследовании инцидента.

Столкновение Bombardier, выполнявшего рейс из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон, и Black Hawk произошло над рекой Потомак за несколько минут до посадки лайнера.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете Black Hawk летели трое солдат. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.