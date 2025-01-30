Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночь
Силы ПВО Минобороны России за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над территорией Брянской», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Накануне Минобороны в ежедневной сводке сообщало, что за сутки больше всего беспилотников уничтожили над территориями Курской и Брянской областей — 47 и 27 соответственно.
Над Смоленской областью военные уничтожили 11 дронов, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре. Еще три беспилотника уничтожили в Нижегородской и Калужской областях, по одному — в Ростовской и Ленинградской.
Впоследствии губернатор Тверской области сообщил, что в регионе ликвидировали 20 беспилотников, а губернатор Смоленской области отметил, что в регионе пресекли попытку атаки на объект ядерной энергетики. Еще один дрон подавили в Ленинградской области, над Ладожским озером.
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