 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО Минобороны России за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над территорией Брянской», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Накануне Минобороны в ежедневной сводке сообщало, что за сутки больше всего беспилотников уничтожили над территориями Курской и Брянской областей — 47 и 27 соответственно.

Над Смоленской областью военные уничтожили 11 дронов, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре. Еще три беспилотника уничтожили в Нижегородской и Калужской областях, по одному — в Ростовской и Ленинградской.

Впоследствии губернатор Тверской области сообщил, что в регионе ликвидировали 20 беспилотников, а губернатор Смоленской области отметил, что в регионе пресекли попытку атаки на объект ядерной энергетики. Еще один дрон подавили в Ленинградской области, над Ладожским озером.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны ПВО беспилотники
Материалы по теме
Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войск
Политика
Минобороны сообщило о перехвате 104 дронов за ночь
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Двуречной в Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
FT узнала об обсуждении в ЕС идеи возвращения к закупкам газа у РоссииЭкономика, 08:50
Суд в Москве назначил студенту штраф за нацистские эмодзи в TelegramПолитика, 08:38
Почему цены на яйца продолжают расти по всему мируPro, 08:38
Бундестаг одобрил закупку оружия на €2,5 млрд перед выборамиПолитика, 08:37
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:31
Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над ВашингтономОбщество, 08:28
Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолетаОбщество, 08:17
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над ВашингтономОбщество, 08:10
Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта ВашингтонаПолитика, 08:09
РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиянТехнологии и медиа, 08:04
Россияне в конце года взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитовФинансы, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате пяти дронов над двумя регионами за ночьОбщество, 07:57
Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над ВашингтономОбщество, 07:50
Пентагон сообщил об отсутствии VIP-персон на борту упавшего Black HawkОбщество, 07:43