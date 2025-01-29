Над Ладожским озером сбили беспилотник
Средства ПВО в Ленинградской области сбили беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Ранее аналогичная атака на регион произошла 24 января. Тогда средства ПВО перехватили над областью два беспилотника в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью.
Рекордное количество беспилотников пришлось на 4 января: в тот день ночью и днем силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия. Тогда три дрона были сбиты в районе Лужской губы, неподалеку от порта Усть-Луга, о месте сбития четвертого губернатор не сообщил.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО в регионе сбили 26 украинских беспилотников. По словам Богомаза, среди перехваченных дронов — три реактивных. В результате атаки никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб для осмотра территории.
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