 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Над Ладожским озером сбили беспилотник

Губернатор Ленобласти Дрозденко: над Ладожским озером сбили беспилотник
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Средства ПВО в Ленинградской области сбили беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Ранее аналогичная атака на регион произошла 24 января. Тогда средства ПВО перехватили над областью два беспилотника в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью.

За ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Рекордное количество беспилотников пришлось на 4 января: в тот день ночью и днем силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия. Тогда три дрона были сбиты в районе Лужской губы, неподалеку от порта Усть-Луга, о месте сбития четвертого губернатор не сообщил.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО в регионе сбили 26 украинских беспилотников. По словам Богомаза, среди перехваченных дронов — три реактивных. В результате атаки никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных служб для осмотра территории.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ленинградская область БПЛА Александр Дрозденко
Материалы по теме
За ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников
Политика
Минобороны сообщило о трех сбитых над Ленинградской областью дронах
Политика
Над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
В Москве третий день подряд побит температурный рекордГород, 08:23
Смоленская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотникаОбщество, 08:15
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:05
В Таиланде задержали пятерых россиян за незаконную работу в детском садуОбщество, 08:02
ВТБ оценил доходы россиян по вкладам в 2025 году в ₽9 трлнФинансы, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате 104 дронов за ночьПолитика, 07:53
Володин призвал расследовать слова Карлсона о попытке США убить ПутинаПолитика, 07:49
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
США расширили исключения из заморозки помощи другим странам после критикиПолитика, 07:44
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков РоссииБизнес, 07:30
Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате беспилотникаПолитика, 07:23
Над Ладожским озером сбили беспилотникОбщество, 07:17
Гендерное равенство не влияет на прибыль компаний, доказали ученыеPro, 07:00
Иркутская область попросила обеспечить вывоз угля из регионаБизнес, 07:00
Bloomberg узнал о планах Apple добавить поддержку Starlink в iPhoneТехнологии и медиа, 06:55