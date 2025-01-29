Губернатор Тверской области сообщил о работе ПВО в регионе

Средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над районом Тверской области, сообщил телеграм-канал «Пул 69», транслирующий решения главы региона Игоря Руденя.

О перехвате шести дронов написали в 1:13 мск. БПЛА обезвредили в Торопецком районе.

Менее чем через полчаса телеграм-канал сообщил о нескольких сбитых дронах — их уничтожили в районе города Андреаполь. Позднее «Пул 69» написал, что над Торопецким районом сбили 14 БПЛА.

Округ, в котором находится Андреаполь, граничит с Торопецким районом на западе.

В результате отражения атак беспилотников никто не пострадал, на земле разрушений нет.

В Тверской области периодически сообщают об уничтожении дронов ВСУ. В частности, в ночь на 27 января над регионом сбили один украинский БПЛА. В результате никто не пострадал.

Всего в Минобороны сообщили о 32 сбитых дронах, 15 беспилотников уничтожили в Воронежской области. 31 декабря над Тверской областью сбили два дрона.