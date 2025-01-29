В Смоленской области дрон попытался атаковать объект ядерной энергетики
В Смоленской области беспилотник сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики, сообщил губернатор Василий Анохин.
«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение», — добавил он.
Пострадавших и разрушений нет.
Анохин попросил не паниковать, не выходить на открытое пространство, отойти от окон, не снимать работу ПВО, а также не приближаться к обломкам дронов.
Смоленская область не имеет границы с Украиной, между ней и украинской территорией расположена Брянская область.
Губернатор не уточнил, какой конкретно объект подвергся атаке. В Смоленской области расположена Смоленская атомная электростанция близ города Десногорск. Ее построили в 1975 году, в эксплуатацию ввели в 1982-м. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000, ежегодная средняя мощность — 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии.
В ночь на 29 января атаке подверглась и соседняя Тверская область, там сбили 14 дронов.
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