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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 104 дронов за ночь

Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 104 дрона над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над территориями Курской и Брянской областей. Власти Тверской области сообщали о 20 уничтоженных БПЛА, а Смоленской — о попытке беспилотника атаковать объект ядерной энергетики
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Над Россией минувшей ночью перехватили и уничтожили 104 украинских дрона, сообщает Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей — 47 и 27 соответственно, говорится в сводке. Над Смоленской областью подавили 11 дронов, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре. По три беспилотника уничтожили в Нижегородской и Калужской областях, по одному — в Ростовской и Ленинградской.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что за ночь в регионе сбили 33 дрона самолетного типа, в том числе три реактивных. По его словам, никто не пострадал.

В Смоленской области дрон попытался атаковать объект ядерной энергетики
Политика
Василий Анохин

Губернатор Тверской области Игорь Руденя около 2 часов ночи говорил, что на тот момент было уничтожено 20 беспилотников. Смоленские власти сообщали о массированной атаке дронов; со слов губернатора Василия Анохина, один из них сбили «в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики».

В Ленинградской области БПЛА подавили над Ладожским озером. В петербургском аэропорту Пулково почти на два часа приостанавливали полеты.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники дроны Военная операция на Украине
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