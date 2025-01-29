Минобороны сообщило о перехвате 104 дронов за ночь
Над Россией минувшей ночью перехватили и уничтожили 104 украинских дрона, сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА сбили над территориями Курской и Брянской областей — 47 и 27 соответственно, говорится в сводке. Над Смоленской областью подавили 11 дронов, над Тверской — семь, над Белгородской — четыре. По три беспилотника уничтожили в Нижегородской и Калужской областях, по одному — в Ростовской и Ленинградской.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что за ночь в регионе сбили 33 дрона самолетного типа, в том числе три реактивных. По его словам, никто не пострадал.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя около 2 часов ночи говорил, что на тот момент было уничтожено 20 беспилотников. Смоленские власти сообщали о массированной атаке дронов; со слов губернатора Василия Анохина, один из них сбили «в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики».
В Ленинградской области БПЛА подавили над Ладожским озером. В петербургском аэропорту Пулково почти на два часа приостанавливали полеты.
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