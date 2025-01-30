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Военная операция на Украине ,  
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Курская дума рассмотрит закон о возврате земли жителям приграничья

Хинштейн предложил закон о возврате земли в собственность жителям приграничья
Сюжет
Военная операция на Украине

Курская областная дума рассмотрит законопроект, позволяющий жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть земельные участки, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Сейчас, после того, как человек получает и реализует сертификат, земельные участки вместе с разрушенными домами уходят государству.

Он уточнил, что, если законопроект будет утвержден, то жители смогут вернуть утраченные участки сначала в безвозмездное пользование и в течение шести лет построить там дом, затем — оформить в собственность. Однако, если дом не будет построен, участок вернется государству.

По словам Хинштейна, люди просят его на всех встречах о возвращении своего имущества. Он также уточнил, что сразу передавать землю в собственность рискованно, так как «много участков останутся неосвоенными и будут зарастать бурьяном».

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

В конце декабря 2024 года Хинштейн обсудил с жителями Суджи сумму компенсаций за ущерб имуществу. Один из жителей пожаловался, что выплаты (единовременную — 10 тыс. руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.) сделали еще в сентябре и многие давно потратили их на аренду и продукты. Мужчина предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

В августе 2024 года Совет Федераций одобрил закон, по которому с первого марта в силу вступает новая норма Земельного кодекса, предусматривающая изъятие земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в том случае, если в течение трех лет собственники не начали осваивать владения.

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Александр Хинштейн Курская область госсобственность
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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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