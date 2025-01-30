Курская дума рассмотрит закон о возврате земли жителям приграничья

Курская областная дума рассмотрит законопроект, позволяющий жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть земельные участки, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Сейчас, после того, как человек получает и реализует сертификат, земельные участки вместе с разрушенными домами уходят государству.

Он уточнил, что, если законопроект будет утвержден, то жители смогут вернуть утраченные участки сначала в безвозмездное пользование и в течение шести лет построить там дом, затем — оформить в собственность. Однако, если дом не будет построен, участок вернется государству.

По словам Хинштейна, люди просят его на всех встречах о возвращении своего имущества. Он также уточнил, что сразу передавать землю в собственность рискованно, так как «много участков останутся неосвоенными и будут зарастать бурьяном».

В конце декабря 2024 года Хинштейн обсудил с жителями Суджи сумму компенсаций за ущерб имуществу. Один из жителей пожаловался, что выплаты (единовременную — 10 тыс. руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.) сделали еще в сентябре и многие давно потратили их на аренду и продукты. Мужчина предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

В августе 2024 года Совет Федераций одобрил закон, по которому с первого марта в силу вступает новая норма Земельного кодекса, предусматривающая изъятие земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в том случае, если в течение трех лет собственники не начали осваивать владения.