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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области начали работу комиссии по оценке разрушения домов

Хинштейн: в Курской области начали работу комиссии по оценке разрушения домов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Комиссии по оценке степени разрушения жилых домов, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в приграничных районах Курской области начали работу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что Минобороны России подготовило список из 158 населенных пунктов, где могут начать работу комиссии по оценки разрушений. «По данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в четырех районах Курской области) есть дома, разрушенные или поврежденные в результате действий ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам врио главы региона, работа комиссии касается тех населенных пунктов, которые не попали в список бескомиссионой выдачи сертификатов.

Хинштейн добавил, что в состав комиссий войдут сотрудники районных администраций и сельских советов, которых будут сопровождать полицейские и взрывотехники. «Прежде чем зайти в жилище, его проверят на наличие взрывных устройств или неразорвавшихся боеприпасов», — сказал он.

Хинштейн обсудил с жителем Суджи сумму компенсаций за имущество
Политика
Александр Хинштейн

В конце декабря 2024 года Хинштейн обсудил с жителями Суджи сумму компенсаций за ущерб имуществу. Один из жителей пожаловался, что выплаты (единовременную — 10 тыс. руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.) сделали еще в сентябре, и многие давно потратили их на аренду и продукты. Мужчина предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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