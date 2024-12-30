Хинштейн поспорил с жителем Суджи о сумме компенсаций за имущество

Мужчина пожаловался, что суджане до вторжения ВСУ ничего не просили и помогали армии, а теперь помощи не хватает. «У меня такое ощущение что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове», — ответил Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Беженцам из пострадавших районов Курской области не будут увеличены выплаты на приобретение имущества взамен утраченного, заявил губернатор Александр Хинштейн на встрече с представителями жителей эвакуированных районов региона. Видеозапись опубликована во «ВКонтакте».

Один из жителей Суджи, 62-летний Валерий Моисеев, рассказал: «До этого у нас было всё: мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома». Мужчина пожаловался, что выданные жилищные сертификаты потратят на приобретение нового жилья, но будут «голые стены, там ничего нет», а в некоторых домах придется сделать ремонт. «И там нет ни кровати, ни газовой плиты, ни холодильника, ни даже ложки с кастрюлей. Просто хоть спи на полу».

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Моисеев пояснил, что его пенсия — 11,7 тыс. руб., и самостоятельно обустроить дом он не сможет, как и многие другие люди. Он напомнил, что выплаты (единовременную — 10 тыс руб., за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб.) сделали еще в сентябре, и многие давно потратили на их на аренду и продукты. Мужчина добавил, что беженцы однажды вернутся в свои квартиры в Судже, которые уже наверняка разграблены и потребуют ремонта. Он предложил довести выплаты каждому собственнику квартиры до 1 млн руб.

«И мы просим помощи государства. Дайте нам, пожалуйста, эту помощь. Мы не виноваты в этом, что наше жилье в Судже, хорошее <…>, равноценно избушке на курьих ножках в Курске по цене, как это так?», — сказал Моисеев. По его мнению, если бы суджанам дали «ту сумму, в которую нас оценивают в Судже, у нас бы тут только на собачью будку хватило».

Губернатор прервал мужчину и счел позицию Моисеева «не совсем честной». «Вы говорите: мы жили, у государства ничего не просили. У меня такое ощущение что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. Что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакую помощь. И в конце концов [будто] даже не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе. Это не так», — сказал Хинштейн.

Он напомнил мужчине о продолжающейся военной операции, необходимости восстановление региона и людях, находящихся «может быть, в еще более сложной жизненной ситуации». По его словам, выданный сертификат полностью покроет стоимость жилья, утраченного в Судже. Хинштейн заявил о предложении создать фонд, через который будут оказываться точечные меры поддержки нуждающимся.

Губернатор попросил глав муниципальных образований, которые были на встрече, проголосовать и поддержать его или Моисеева. Суджанина не поддержал никто.

В постановлении о сертификатах говорится, что выплата носит целевой характер, и ее можно потратить лишь на покупку или строительство одного или нескольких жилых помещений.

Моисеев предлагал поднять сумму выплат до 1 млн руб. еще полтора месяца назад, в середине ноября, на встрече с занимавшим тогда пост губернатора Алексеем Смирновым, его предшественником Ролманом Старовойтом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Я попросил доложить об этом Владимиру Путину. И весь зал, 800 человек, зааплодировал. Аплодисментами они выразили поддержку, потому что это очень нужно», — рассказал активист корреспонденту РБК.

Другой житель Курской области, Юрий Сухоруков из Гуево, согласен, что выплат не хватило: «Одежда, обувь, зимняя резина на машину, масло, фильтры. И вроде бы 150 тыс., но они ушли».