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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах

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Военная операция на Украине

В Брянской области сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Среди перехваченных дронов — три реактивных БПЛА, отметил губернатор.

В результате атаки пострадавших нет, сотрудники оперативных служб осматривают территорию, на которой упали обломки дронов, уточнил Богомаз.

Ранее в Тверской области сообщили об уничтожении 20 украинских БПЛА.

В Брянской области сбили два беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 28 января силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два беспилотника самолетного типа.

Той же ночью опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области. Около полуночи там сбили дрон, в результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, писал губернатор Вячеслав Гладков.

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Военная операция на Украине Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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