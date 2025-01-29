В Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах

В Брянской области сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Среди перехваченных дронов — три реактивных БПЛА, отметил губернатор.

В результате атаки пострадавших нет, сотрудники оперативных служб осматривают территорию, на которой упали обломки дронов, уточнил Богомаз.

Ранее в Тверской области сообщили об уничтожении 20 украинских БПЛА.

В ночь на 28 января силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью два беспилотника самолетного типа.

Той же ночью опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской области. Около полуночи там сбили дрон, в результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, писал губернатор Вячеслав Гладков.