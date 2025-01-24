 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотника

Дрозденко: над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО в Ленинградской области перехватили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

Как отметил глава региона, дроны перехватили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Пострадавших и разрушений на земле нет.

В Новой Москве сбили беспилотник
Политика

Ленинградская область неоднократно становилась целью атаки украинских БПЛА. Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных аппаратов: было нейтрализовано четыре дрона с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия.

Минобороны сообщило, что прошедшая ночь стала также рекордной с начала года по количеству атак беспилотников на регионы России. Был уничтожен 121 БПЛА над 14 регионами. Ранее самой крупной атакой считался налет 11 января, когда сбили 75 дронов за ночь.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
БПЛА атака Ленинградская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Над Ростовской областью за ночь сбили семь беспилотников
Политика
В Тульской области при атаке беспилотника загорелась трава
Политика
Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и Крымом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотникаПолитика, 08:43
Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian OpenСпорт, 08:37
Частям ВСУ в Великой Новоселке выдвинули ультиматум о сдаче в пленПолитика, 08:36
«Было и остается в восходящем тренде». Что будет с золотом в 2025 годуPro, 08:35
Киев объявил о завершающем этапе реформы для привлечения 18-летних в ВСУПолитика, 08:30
Джокович снялся с полуфинала Australian OpenСпорт, 08:20
На Сахалине мужчина с ножом ворвался в детсад и требовал отдать ему детейОбщество, 08:13
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Организаторы аукционов предупредили об «истощении» арт-рынка в РоссииТехнологии и медиа, 08:00
В России утвердили стандарт связи для силовиковТехнологии и медиа, 07:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала годаПолитика, 07:24
Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту РоссииПолитика, 07:22
Пашинян в начале февраля посетит СШАПолитика, 07:13
Генерал калитки. Санкции обострили синдром вахтера у менеджеров в РоссииPro, 07:00