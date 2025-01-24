Над Ленинградской областью ночью сбили два беспилотника
Средства ПВО в Ленинградской области перехватили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.
Как отметил глава региона, дроны перехватили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ленинградская область неоднократно становилась целью атаки украинских БПЛА. Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных аппаратов: было нейтрализовано четыре дрона с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия.
Минобороны сообщило, что прошедшая ночь стала также рекордной с начала года по количеству атак беспилотников на регионы России. Был уничтожен 121 БПЛА над 14 регионами. Ранее самой крупной атакой считался налет 11 января, когда сбили 75 дронов за ночь.
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