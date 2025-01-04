 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных беспилотников

Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных за ночь беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
За ночь и утро в Ленинградской области сбили 4 дрона, использовав для их уничожения средства РЭБ и стрелковое оружие, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, пострадавших и разрушений нет
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ночью и утром 4 января в Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника, что стало для региона рекордом, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, три дрона были сбиты в районе Лужской губы, то есть неподалеку от порта Усть-Луга, о месте сбития четвертого губернатор не сообщил.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия. В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята», — написал Дрозденко в своем телеграм-канале в 10:44 мск

Перед этим Дрозденко сообщил, что обломки третьего сбитого беспилотника упали в лесном массиве. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении еще двух дронов. Об уничтожении первого ночью, а второго — после 9:30 мск. «Беспилотник двигался через Псковскую область», — описал маршрут сбитого дрона Дрозденко.

Утром 4 января Минобороны сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один над территорией Ленинградской области и один в Псковской области. Еще десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Смоленской области и один — над территорией Белгородской области.

Ночью и утром 4 января петербургский аэропорт Пулково приостанавливал работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в 10:15 МСК. За время их действия на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Александр Дрозденко БПЛА Ленинградская область беспилотники
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Политика
В Финском заливе сбили беспилотник
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Замена счетчиков воды: когда и как менятьНедвижимость, 11:00
Карьера после 40: как собрать свой экспертный портфель и уйти из наймаPro, 10:59
Bloomberg узнал о плане Байдена запретить добычу нефти на 2,5 млн кв. кмПолитика, 10:47
Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных беспилотниковОбщество, 10:40
Рост зарплат и «перепрыгивание»: какие тренды ждут рынок труда в 2025-мЭкономика, 10:26
«Ставка не опустится ниже 21%»: что будет с ДКП и рынком в 2025 годуPro, 10:15
Глава U.S. Steel назвал позорной блокировку Байденом сделки с японцамиПолитика, 10:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Аргентине задержали официанта по делу о смерти Лиама ПейнаОбщество, 10:01
Над Финским заливом сбили еще один дронПолитика, 09:47
С какими природными бедствиями столкнулся мир за 2024 год. ФотоОбщество, 09:21 
В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития ракаОбщество, 09:17
Избранный вице-президент США Вэнс перенес операциюПолитика, 09:08
Испания решила отменить «золотые визы»Политика, 09:01
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынкомИнвестиции, 09:00