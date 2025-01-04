Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных беспилотников

За ночь и утро в Ленинградской области сбили 4 дрона, использовав для их уничожения средства РЭБ и стрелковое оружие, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, пострадавших и разрушений нет

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ночью и утром 4 января в Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника, что стало для региона рекордом, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, три дрона были сбиты в районе Лужской губы, то есть неподалеку от порта Усть-Луга, о месте сбития четвертого губернатор не сообщил.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия. В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята», — написал Дрозденко в своем телеграм-канале в 10:44 мск

Перед этим Дрозденко сообщил, что обломки третьего сбитого беспилотника упали в лесном массиве. «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Ранее глава региона сообщил об уничтожении еще двух дронов. Об уничтожении первого ночью, а второго — после 9:30 мск. «Беспилотник двигался через Псковскую область», — описал маршрут сбитого дрона Дрозденко.

Утром 4 января Минобороны сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один над территорией Ленинградской области и один в Псковской области. Еще десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Смоленской области и один — над территорией Белгородской области.

Ночью и утром 4 января петербургский аэропорт Пулково приостанавливал работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в 10:15 МСК. За время их действия на запасные аэродромы «ушли» 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.