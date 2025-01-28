Минобороны: за ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников

За ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России.

По два дрона было уничтожено над Белгородской и Брянской областями, еще один перехватили над Крымом.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике около полуночи. В результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, уточнял он.

Глава Брянской области Александр Богомаз, комментируя атаку дронов, писал, что в регионе никто не пострадал, разрушений нет.

Опасность атаки беспилотников ночью также объявили в Воронежской области. Об отбое тревоги местные власти не сообщали.