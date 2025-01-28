За ночь над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России.
По два дрона было уничтожено над Белгородской и Брянской областями, еще один перехватили над Крымом.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике около полуночи. В результате падения его обломков в селе Никольское вблизи Белгорода в семи частных домах выбило окна и повредило кровли, уточнял он.
Глава Брянской области Александр Богомаз, комментируя атаку дронов, писал, что в регионе никто не пострадал, разрушений нет.
Опасность атаки беспилотников ночью также объявили в Воронежской области. Об отбое тревоги местные власти не сообщали.
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