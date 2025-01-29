Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате беспилотника
В ночь на 29 января в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Беспилотник перехватили над Мясниковским районом. БПЛА упал за пределами населенного пункта, в результате никто не пострадал, уточнил глава области.
О сбитых дронах ночью сообщал глава Брянской области Александр Богомаз, в регионе уничтожили 26 украинских БПЛА. В Тверской области перехватили 20 дронов. В Белгородской области в результате удара беспилотника по городу Грайворон пострадал человек.
24 января на севере Ростовской области средства ПВО уничтожили семь беспилотников. Дроны перехватили в небе над Миллеровским, Тарасовским и Шолоховским районами.
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