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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 29 января в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотник перехватили над Мясниковским районом. БПЛА упал за пределами населенного пункта, в результате никто не пострадал, уточнил глава области.

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О сбитых дронах ночью сообщал глава Брянской области Александр Богомаз, в регионе уничтожили 26 украинских БПЛА. В Тверской области перехватили 20 дронов. В Белгородской области в результате удара беспилотника по городу Грайворон пострадал человек.

24 января на севере Ростовской области средства ПВО уничтожили семь беспилотников. Дроны перехватили в небе над Миллеровским, Тарасовским и Шолоховским районами.

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Военная операция на Украине Ростовская область Юрий Слюсарь
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