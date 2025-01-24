Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили семь беспилотников

Над Ростовской областью за ночь сбили семь беспилотников

За ночь над Ростовской областью были уничтожены семь беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Дроны перехватили в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах на севере области.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, написал губернатор.

Об уничтожении БПЛА также сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Ранее в регионе объявили угрозу атаки дронов.

Воздушная опасность также была объявлена в Липецкой, Самарской, Воронежской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены ограничения на прием и отправку рейсов.

Ночью дроны атаковали Брянскую, Курскую, Тульскую, Рязанскую области и Подмосковье.