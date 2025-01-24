Над Ростовской областью за ночь сбили семь беспилотников
За ночь над Ростовской областью были уничтожены семь беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Дроны перехватили в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах на севере области.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, написал губернатор.
Об уничтожении БПЛА также сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. Ранее в регионе объявили угрозу атаки дронов.
Воздушная опасность также была объявлена в Липецкой, Самарской, Воронежской областях и Татарстане. В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены ограничения на прием и отправку рейсов.
Ночью дроны атаковали Брянскую, Курскую, Тульскую, Рязанскую области и Подмосковье.
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