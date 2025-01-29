Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Грайворон в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате местный житель получил ранение.
«Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава области.
Дрон сбросил взрывные устройства на многоквартирный дом, в двух квартирах выбило окна. Кроме того, осколки повредили четыре автомобиля.
В ночь на 29 января в Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах. В Тверской области уничтожили 20 беспилотников ВСУ.
Власти Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и ударах БПЛА со стороны украинской армии. В частности, 27 января над Белгородским районом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Обломки дрона упали в селе Никольское, в результате в семи частных домах выбило окна и повредило крыши.
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