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Военная операция на Украине ,  
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Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Грайворон в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате местный житель получил ранение.

«Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава области.

Дрон сбросил взрывные устройства на многоквартирный дом, в двух квартирах выбило окна. Кроме того, осколки повредили четыре автомобиля.

В ночь на 29 января в Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах. В Тверской области уничтожили 20 беспилотников ВСУ.

В Брянской области сообщили о 26 сбитых украинских дронах
Политика

Власти Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и ударах БПЛА со стороны украинской армии. В частности, 27 января над Белгородским районом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Обломки дрона упали в селе Никольское, в результате в семи частных домах выбило окна и повредило крыши.

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Военная операция на Украине Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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