В России изменились правила выезда иностранцев

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В силу вступили изменения в российском законе «О Государственной границе Российской Федерации».

Согласно новому тексту документа, иностранцы теперь смогут выезжать из России по документам с истекшим сроком действия или с техническими неисправностями, если они позволяют установить личность. Но для этого надо выезжать исключительно в страну своего происхождения.

Также уточнены причины отказа для въезда иностранцев. Человека могут не пропустить, если:

власти вынесли решение о неразрешении въезда в Россию;

человек отказался предоставлять биометрические данные для идентификации;

пограничники выявят риск угрозы для безопасности государства;

у человека нет необходимых документов для въезда или выезда или он использует поддельные документы;

въезжающий предоставил о себе или цели поездки ложные данные.

В начале января в России вступил в силу ряд изменений в миграционной политике. Они коснулись временного пребывания иностранцев без визы и режима спецвысылки мигрантов: сроки их пребывания в стране сократились в два раза, для иностранцев, которые нелегально пребывают в России, создали реестр контролируемых лиц, накладывающий ряд ограничений на его фигурантов.