В России изменились правила выезда иностранцев
В силу вступили изменения в российском законе «О Государственной границе Российской Федерации».
Согласно новому тексту документа, иностранцы теперь смогут выезжать из России по документам с истекшим сроком действия или с техническими неисправностями, если они позволяют установить личность. Но для этого надо выезжать исключительно в страну своего происхождения.
Также уточнены причины отказа для въезда иностранцев. Человека могут не пропустить, если:
- власти вынесли решение о неразрешении въезда в Россию;
- человек отказался предоставлять биометрические данные для идентификации;
- пограничники выявят риск угрозы для безопасности государства;
- у человека нет необходимых документов для въезда или выезда или он использует поддельные документы;
- въезжающий предоставил о себе или цели поездки ложные данные.
В начале января в России вступил в силу ряд изменений в миграционной политике. Они коснулись временного пребывания иностранцев без визы и режима спецвысылки мигрантов: сроки их пребывания в стране сократились в два раза, для иностранцев, которые нелегально пребывают в России, создали реестр контролируемых лиц, накладывающий ряд ограничений на его фигурантов.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории