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Общество ,  
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В России изменились правила выезда иностранцев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В силу вступили изменения в российском законе «О Государственной границе Российской Федерации».

Согласно новому тексту документа, иностранцы теперь смогут выезжать из России по документам с истекшим сроком действия или с техническими неисправностями, если они позволяют установить личность. Но для этого надо выезжать исключительно в страну своего происхождения. 

Также уточнены причины отказа для въезда иностранцев. Человека могут не пропустить, если:

  • власти вынесли решение о неразрешении въезда в Россию;
  • человек отказался предоставлять биометрические данные для идентификации;
  • пограничники выявят риск угрозы для безопасности государства;
  • у человека нет необходимых документов для въезда или выезда или он использует поддельные документы;
  • въезжающий предоставил о себе или цели поездки ложные данные.

В начале января в России вступил в силу ряд изменений в миграционной политике. Они коснулись временного пребывания иностранцев без визы и режима спецвысылки мигрантов: сроки их пребывания в стране сократились в два раза, для иностранцев, которые нелегально пребывают в России, создали реестр контролируемых лиц, накладывающий ряд ограничений на его фигурантов.

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