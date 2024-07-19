В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов с просроченными паспортами

Депутаты предлагают создать реестр контролируемых лиц. Попавшим в него иностранцам хотят запретить покупать недвижимость, водить автомобиль, заключать брак, открывать банковские счета, брать кредиты

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Депутаты Госдумы перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки из России внесли поправки, согласно которым иностранные граждане смогут выехать на родину в том числе по паспортам с истекшим сроком.

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности, принадлежащему иностранному гражданину и позволяющему идентифицировать личность иностранного гражданина», — говорится в новой версии.

Законопроект был принят в первом чтении 18 июня.

Группа депутатов Госдумы предложила ограничить права незаконно находящимся в России иностранцам — в частности, запретить им открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах, за исключением покупки товаров из расчета 30 тыс. руб. в месяц и билетов для выезда из страны, брать кредиты, заключать брак, управлять автомобилем и получать водительские права, приобретать недвижимость, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и т.д.

Авторами законопроекта выступили первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, депутат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Николай Новичков, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»). Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«В настоящее время с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции требуется принятие мер, направленных на усиление контроля за нахождением иностранных граждан в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают ввести «новый миграционный режим высылки», он коснется иностранных граждан, у которых нет законных оснований для нахождения в России — в частности, в связи с истечением срока временного пребывания, аннулированием разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также в связи с совершением преступления. «Суть названного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином отдельных прав, а также в существенном расширении применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России, что в конечном итоге направлено на недопущение совершения им новых противоправных деяний и обеспечение его безусловного выезда из Российской Федерации», — пояснили парламентарии.

Цель законопроекта — с одной стороны, побудить иностранцев соблюдать законодательство, а с другой — «исключить возможность использования ими фиктивных механизмов легализации своего статуса», отметили они.

Депутаты считают, что поправки в полной мере согласуются с ч. 3 ст. 55 Конституции, «устанавливающей возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории страны, будут вносить в Реестр контролируемых лиц.

Кроме того, законопроектом предлагается сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 суток в течение года.