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Военная операция на Украине ,  
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Захарова оценила остановку Латвией обучения украинских медиков

Захарова оценила остановку Латвией обучения украинских медиков из-за Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Латвия, прекратив обучение украинских медиков из-за указа американского президента Дональда Трампа, показала свою зависимость от США, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство» — написала она в своем телеграм-канале.

Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа Трампа
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 21 января, Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. Тогда не было ясно, коснется ли документ выделенных средств или помощи Украине.

После чего госсекретарь США Марко Рубио выпустил соответствующее распоряжение, которое, согласно данным Politico, теперь распространяется и на Украину. Тогда чиновник Агентства США по международному развитию (USAID) рассказал Reuters, что ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу.

USAID оказывает прямую бюджетную поддержку украинскому правительству: с 24 февраля 2022 года ее размер превысил $30 млрд. За это время USAID также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд.

Во вторник, 28 января, в Латвии сообщили о приостановке программы обучения украинских медиков по реабилитации в центре «Вайвари» из-за нового указа президента США. Украинская сторона сотрудничала с центром в 2014 года.

В Минобороны США объяснили, что военная помощь Киеву не попадает под ограничения, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил эту информацию.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт, а не ускоряет его завершение.

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Мария Захарова США Латвия медики обучение Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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