 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп на 90 дней приостановил выделение другим странам помощи на программы развития. Из-за этого латвийский центр «Вайвари» не сможет продолжить обучение украинских медиков в области реабилитации
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Латвия приостановит программу обучения украинских медиков по реабилитации из-за приостановки иностранной помощи по указу нового президента США Дональда Трампа, передает латвийский портал LA.LV.

Трамп после прихода к власти на 90 дней приостановил выделение помощи другим странам, что коснулось направляющего финансирование Украине Агентства США по международному развитию (USAID). С 24 февраля 2022 года размер выплат в рамках бюджетной поддержки украинскому правительству превысил $30 млрд, на гуманитарную помощь было выделено $2,6 млрд, на поддержку в целях развития — $5 млрд.

«В настоящее время в связи с распоряжением, повлекшим за собой приостановку программ иностранной помощи США на 90 дней, мы временно ограничиваем подготовку украинских специалистов, но я хотела бы подчеркнуть, что мы очень ценим поддержку США и рассчитываем на возможность продолжить это сотрудничество после окончания приостановки», — заявила Стелла Лапина, глава центра «Вайвари», где проходили подготовку украинские врачи.

LA.LV отмечает, что в «Вайвари» новые навыки, необходимые для помощи в реабилитации раненых солдат, получили 187 медиков с Украины. Выделявшиеся на программу средства использовались на оплату проезда и проживания участников и оплату труда привлеченных для их обучения специалистов.

В «Вайвари» отметили, что центр помог 370 военным и гражданским с Украины в реабилитации, что также позволило специалистам учреждения получить новый опыт в работе с травмами, полученными в военное время. Сотрудничество «Вайвари» с украинской стороной началось еще в 2014 году.

FT узнала о просьбе дипломатов США исключить Украину из заморозки помощи
Политика
Госсекретарь США Марко Рубио

В Минобороны США объясняли, что военная помощь Украине не попадает под ограничения, установленные этим указом Трампа, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что распоряжение Трампа не касается военной поддержки и затрагивает только гуманитарные программы.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Латвия Украина США Врачи
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Конгрессвумен обрадовалась планам Трампа остановить помощь Украине
Политика
FT узнала о просьбе дипломатов США исключить Украину из заморозки помощи
Политика
«Страна» рассказала, как решение Трампа о помощи навредит Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Глава МИД Франции назвал новый срок поставок Украине истребителей MirageПолитика, 15:27
Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские землиОбщество, 15:24
Неймар заявил, что отдал все силы саудовскому «Аль-Хилялю»Спорт, 15:19
Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП в Нижегородской областиОбщество, 15:18
Как рассчитать размер будущей пенсии по старостиИнвестиции, 15:16
Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа ТрампаПолитика, 15:10
Мошенники выманивают деньги изощренными способами. Разбираем основныеPro, 15:04
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Помогавшую украинским беженцам волонтера Гейслер обвинили в госизменеПолитика, 14:58
Ушедший премьер Сербии призвал не действовать ради зарубежных интересовПолитика, 14:58
Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»Life, 14:58
Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria JeansБизнес, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Убытки и туманные перспективы: почему инвесторов привлекают квантыPro, 14:54
Альфа-банк — лучший работодатель в IT-сфере по версии «Хабр Карьера»Пресс-релиз, 14:53