Латвия приостановит обучение украинских медиков из-за указа Трампа
Латвия приостановит программу обучения украинских медиков по реабилитации из-за приостановки иностранной помощи по указу нового президента США Дональда Трампа, передает латвийский портал LA.LV.
Трамп после прихода к власти на 90 дней приостановил выделение помощи другим странам, что коснулось направляющего финансирование Украине Агентства США по международному развитию (USAID). С 24 февраля 2022 года размер выплат в рамках бюджетной поддержки украинскому правительству превысил $30 млрд, на гуманитарную помощь было выделено $2,6 млрд, на поддержку в целях развития — $5 млрд.
«В настоящее время в связи с распоряжением, повлекшим за собой приостановку программ иностранной помощи США на 90 дней, мы временно ограничиваем подготовку украинских специалистов, но я хотела бы подчеркнуть, что мы очень ценим поддержку США и рассчитываем на возможность продолжить это сотрудничество после окончания приостановки», — заявила Стелла Лапина, глава центра «Вайвари», где проходили подготовку украинские врачи.
LA.LV отмечает, что в «Вайвари» новые навыки, необходимые для помощи в реабилитации раненых солдат, получили 187 медиков с Украины. Выделявшиеся на программу средства использовались на оплату проезда и проживания участников и оплату труда привлеченных для их обучения специалистов.
В «Вайвари» отметили, что центр помог 370 военным и гражданским с Украины в реабилитации, что также позволило специалистам учреждения получить новый опыт в работе с травмами, полученными в военное время. Сотрудничество «Вайвари» с украинской стороной началось еще в 2014 году.
В Минобороны США объясняли, что военная помощь Украине не попадает под ограничения, установленные этим указом Трампа, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что распоряжение Трампа не касается военной поддержки и затрагивает только гуманитарные программы.
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