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Политика ,  
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Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны

Одри Азуле
Одри Азуле (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле участвует в «информационной войне против правды», сообщает ТАСС.

Слова главы российского МИДа прозвучали на общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны», — сказал Лавров.

Он также добавил, что таким образом Азуле участвует в войне против правды, причем, возможно, не только в информационной.

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В апреле 2024 года представитель МИДа Мария Захарова уже высказывала критику министерства об отсутствии реакции со стороны Одри Азуле на убийства российских журналистов Вооруженными силами Украины. Захарова сказала, что Азуле, вероятно, «постеснялась омрачить скорбной темой» атмосферу 70-летнего юбилея вступления России в ЮНЕСКО.

В результате атаки FPV-дрона 19 апреля 2024 года погиб журналист «Известий» Семен Еремин. Другой сотрудник издания, корреспондент Александр Мартемьянов, погиб при атаке дрона на автомобиль 4 января 2025 года.

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Сергей Лавров МИД ЮНЕСКО Одри Азуле
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