Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с США
Условием для восстановления диалога России с США станет то, насколько американцы учтут российские интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, если интересы России будут учитываться, диалог начнет восстанавливаться, в обратном же случае «все останется как есть». На вопрос о стремлении вступившего в должность президента США Дональда Трампа закончить войну в течение 100 дней Лавров сказал, что возвращение бизнесмена в Белый дом поменяет политический ландшафт внутри США, но ожидать подвижек в отношениях двух стран в связи с этим не приходится.
Отношения «предельно истончились» при администрации Джо Байдена, объяснил глава российской дипломатии, и «балансируют на грани разрыва». Лавров также отметил, что в политической системе США сформировался «двухпартийный русофобский консенсус, в основе которого восприятие России как экзистенциальной угрозы американской гегемонии». Он подчеркнул, что в МИДе не собираются обольщаться обновлением власти в США и не питают иллюзий насчет президентства Трампа.
«В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников», — сказал глава российского МИДа.
Однако он добавил, что стремление американского лидера наладить прямое общение похвально, а обещания реанимировать межгосударственные отношения министр назвал «смелыми».
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