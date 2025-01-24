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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с США

Лавров назвал условием позитивного диалога с США учет интересов России
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Возвращение Трампа в Белый дом
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Условием для восстановления диалога России с США станет то, насколько американцы учтут российские интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, если интересы России будут учитываться, диалог начнет восстанавливаться, в обратном же случае «все останется как есть». На вопрос о стремлении вступившего в должность президента США Дональда Трампа закончить войну в течение 100 дней Лавров сказал, что возвращение бизнесмена в Белый дом поменяет политический ландшафт внутри США, но ожидать подвижек в отношениях двух стран в связи с этим не приходится.

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Отношения «предельно истончились» при администрации Джо Байдена, объяснил глава российской дипломатии, и «балансируют на грани разрыва». Лавров также отметил, что в политической системе США сформировался «двухпартийный русофобский консенсус, в основе которого восприятие России как экзистенциальной угрозы американской гегемонии». Он подчеркнул, что в МИДе не собираются обольщаться обновлением власти в США и не питают иллюзий насчет президентства Трампа.

«В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников», — сказал глава российского МИДа.

Однако он добавил, что стремление американского лидера наладить прямое общение похвально, а обещания реанимировать межгосударственные отношения министр назвал «смелыми».

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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