Захарова заявила, что молчание ЮНЕСКО о смерти Еремина подрывает ее авторитет

Захарова удивилась отсутствию реакции ЮНЕСКО и ОБСЕ на гибель военкора

Вынос гроба с телом корреспондента МИЦ «Известия» Семеном Ереминым, погибшим 19 апреля 2024 года в зоне СВО (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике отсутствие реакции на гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина со стороны некоторых международных гуманитарных организации, в частности ЮНЕСКО.

Она обратила внимание, что это учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и в прямые обязанности ее руководителя входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников СМИ. На днях отмечалось 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО.

«Госпожа Азуле (Одри Азуле, глава ЮНЕСКО — РБК), наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея", - написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, "уже прошел день, потом наступил следующий", а оценки со стороны ЮНЕСКО "как не было, так и нет».

Дипломат отметила аналогичное отсутствие реакции на смерти других «погибшими от рук неонацистов и их агентуры журналистов, военкоров и представителей медиасферы».

Захарова также усомнилась в авторитетности ЮНЕСКО в вопросах этики и гуманитарных стандартов, поскольку Азуле «демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии».

Также представитель МИД обратилась к Организации безопасности Совета Европы (ОБСЕ), и к тем, «кто много лет протаскивал в СБ ООН резолюции о безопасности журналистов», отмечая отсутствие реакции на гибель военкора.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в результате атаки FPV-дрона. Последний репортаж журналиста вышел в середине апреля и был посвящен работе российских военных с беспилотниками.

42-летний журналист освещал военный конфликт России и Украины с февраля 2022 года.

В Кремле заявили, что Вооруженные силы Украины сознательно убивают российских журналистов.