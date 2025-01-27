Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщения о кинопробах в колонии
Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила Ефремова, в разговоре с РБК опроверг сообщения о прохождении актером кинопроб во время пребывания в колонии.
27 января на сайте 360.ru появилось сообщение о том, что к Михаилу Ефремову в колонию, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, приезжают режиссеры и что актер может выйти по УДО в этом году и продолжить актерскую карьеру.
«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она сформирована до 2027 года», — говорил источник, которого процитировало издание.
В сообщении также говорилось, что отдельное внимание на пробах обращают на зубы, поскольку у заключенных с ними бывают проблемы, «но у актера с ними, вроде как, проблем нет».
Это не первый случай опровержения сообщений СМИ о состоянии актера в тюрьме. Падалко уже опровергал, к примеру, информацию о том, что Ефремов просил отправить его из колонии на фронт в качестве танкиста.
17 октября 2024 года адвокат сообщал о подаче документов на условно-досрочное освобождение своего клиента из-за его проблем со здоровьем: он говорил, что у актера обострение хронической обструктивной болезни легких. Управление ФСИН по Белгородской области эту информацию опровергло, сказав, что состояние Ефремова удовлетворительное.
Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии в сентябре 2020 года, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Отягчающим обстоятельством было состояние опьянения.
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