Адвокат опроверг данные о просьбе Ефремова пойти на фронт
Актер Михаил Ефремов, который отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, не собирался просить, чтобы его отправили в зону спецоперации, сообщил РБК его адвокат Юрий Падалко.
Падалко сказал, что сообщения об этом не соответствуют действительности.
О том, что Ефремов собирался отправиться в зону боевых действий в качестве танкиста, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении семьи актера. По данным канала, соответствующее ходатайство Ефремов хотел подать еще в начале военной операции, сославшись на то, что умеет водить, однако от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.
В 2023 году был принят закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Он дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии для получения соответствующих гарантий.
Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. 57-летний водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Ефремова осудили на восемь лет строгого режима, затем срок смягчили до семи с половиной.
Артист пытался обжаловать приговор, указывая на слабое здоровье, но прокурор выступил против.
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