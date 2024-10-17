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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова сообщил об ухудшении здоровья актера

Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, осужденного за автомобильную аварию со смертельным исходом, ухудшилось, подтвердил РБК адвокат актера Юрий Падалко.

«Никаких изменений нет с 14 октября, с прежних моих комментариев», — сказал он.

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило РБК, что информация об ухудшении здоровья Ефремова не соответствует действительности. В ведомстве заявили, что «состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».

Ранее 17 октября об ухудшении здоровья артиста написал телеграм-канал Shot. В публикации говорилось, что у актера обострение хронической обструктивной болезни легких, ему трудно дышать и разговаривать. В том числе он не может говорить с адвокатами.

61-летнему Ефремову, по данным Shot, ежедневно требуется посещать врача, чтобы избежать развития заболевания, которое может привести к легочной недостаточности. В колонии, где актер отбывает срок, есть медсанчасть, в которой работают 12 сотрудников, отмечает телеграм-канал.

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Общество
Михаил Ефремов

Ранее 14 октября Падалко сообщил, что защита Ефремова готовит материалы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) артиста из колонии по состоянию здоровья.

Тогда адвокат упомянул, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за болезни он пропускает работу в швейном цеху и почти перестал курить, проходит медосмотры, добавил тогда Падалко.

Адвокат опроверг данные о просьбе Ефремова пойти на фронт
Общество
Михаил Ефремов

В августе 2024 года об ухудшении состояния здоровья актера также заявлял его адвокат Эльман Пашаев.

Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, 57-летний водитель которого Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза установила, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения, его осудили на восемь лет строгого режима, затем приговор смягчили до семи с половиной.

Артист пытался обжаловать приговор, указывая на слабое здоровье, но прокурор выступил против.

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актер состояние здоровья адвокат Михаил Ефремов
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Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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