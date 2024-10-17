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Авария с участием Ефремова ,  
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ФСИН опроверг ухудшение здоровья Ефремова

Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости)

Информация об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, не соответствует действительности, заявили РБК в управлении ФСИН по Белгородской области.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Во ФСИН уточнили, что состояние здоровья Ефремова удовлетворительное, «без отрицательной динамики, он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».

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Михаил Ефремов

До этого 17 октября адвокат актера Юрий Падалко сообщил РБК, что состояние Ефремова ухудшилось. Также об ухудшении здоровья артиста написал телеграм-канал SHOT. В публикации говорилось, что у актера обострение хронической обструктивной болезни легких, ему трудно дышать и разговаривать. В том числе он не может говорить с адвокатами.

Ранее 14 октября Падалко сообщил, что защита Ефремова готовит материалы для подачи на условно-досрочное освобождение (УДО) артиста из колонии по состоянию здоровья. Тогда адвокат упомянул, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза установила, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения, его осудили на восемь лет строгого режима, затем приговор смягчили до семи с половиной.

Актер пытался обжаловать приговор, указывая на слабое здоровье, но прокурор выступил против.

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Михаил Ефремов УДО Белгородская область ФСИН
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Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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