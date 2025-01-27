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Война санкций ,  
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Reuters узнал о намерении ЕС вернуться к переговорам с Украиной по газу

Сюжет
Война санкций
Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press
Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press

Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с Украиной о поставках газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди европейских дипломатов.

Заявление об этом было сделано для послов стран Евросоюза перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться разворачивание санкций против России.

«Еврокомиссия готова продолжить обсуждения с Украиной относительно поставок в Европу через систему газопроводов в Украине», — говорится в заявлении.

В переговоры планируется включить участие Венгрии и Словакии.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

27 января Венгрия согласилась продлить санкции против России, сообщили Bloomberg и Politico со ссылкой на источники. Хотя ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал проголосовать против обновления санкций из-за того, что они вредят экономике его страны. Последний срок для решения по голосованию был назначен на 31 января.

Россия прекратила поставку газа через территорию Украины 1 января 2025 года. В эту дату истек пятилетний контракт на транзит российского природного газа в Европу. Единственным оставшимся путем газа в европейские страны после этого является «Турецкий поток». Из-за остановки транзита с серьезным энергокризисом столкнулась, в частности, Молдавия.

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Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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