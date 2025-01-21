Чехия со второго квартала увеличит поставки нефти в обход России

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Чехия завершила модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL) и больше не будет полагаться на восточный трубопровод «Дружба», по которому ранее поставлялась нефть из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.

Агентство уточнило, что ранее по «Дружбе» Чехия получала половину всех своих поставок топлива, он снабжал государство на протяжении шести лет.

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не сможет шантажировать нас поставками энергоносителей», — сказал Фиала.

Необходимо завершить испытания и сертификацию трубопровода, хотя страна уже сейчас может рассчитывать на TAL в случае перебоев с поставками по каналу «Дружбы», отметил Фиала. Государственная трубопроводная компания MERO заявила, что рассчитывает начать увеличение поставок нефти во втором квартале 2025 года.

Улучшенный трубопровод идет по кругу, из Италии в Германию. Модернизация удвоит мощность, доступную для Чехии, до 8 млн метрических тонн в год, что достаточно для удовлетворения ее годовых потребностей, говорится в сообщении.

Чехия начала диверсифицировать поставки топлива в 1995 году, построив трубопровод IKL, соединяющий с TAL на юге Германии, уточнило агентство.

А после начала военной операции на Украине в 2022 году страна стремилась избавиться от российских нефти и газа. Вместе с тем операционный директор MERO Зденек Дундр заявил в ноябре, что даже после полного отказа от российских поставок трубопровод «Дружба» останется в качестве резервного.