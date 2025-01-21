 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Чехия со второго квартала увеличит поставки нефти в обход России

Сюжет
Война санкций
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Чехия завершила модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL) и больше не будет полагаться на восточный трубопровод «Дружба», по которому ранее поставлялась нефть из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.

Агентство уточнило, что ранее по «Дружбе» Чехия получала половину всех своих поставок топлива, он снабжал государство на протяжении шести лет.

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не сможет шантажировать нас поставками энергоносителей», — сказал Фиала.

Необходимо завершить испытания и сертификацию трубопровода, хотя страна уже сейчас может рассчитывать на TAL в случае перебоев с поставками по каналу «Дружбы», отметил Фиала. Государственная трубопроводная компания MERO заявила, что рассчитывает начать увеличение поставок нефти во втором квартале 2025 года.

Улучшенный трубопровод идет по кругу, из Италии в Германию. Модернизация удвоит мощность, доступную для Чехии, до 8 млн метрических тонн в год, что достаточно для удовлетворения ее годовых потребностей, говорится в сообщении.

Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти
Политика
Петр Фиала

Чехия начала диверсифицировать поставки топлива в 1995 году, построив трубопровод IKL, соединяющий с TAL на юге Германии, уточнило агентство.

А после начала военной операции на Украине в 2022 году страна стремилась избавиться от российских нефти и газа. Вместе с тем операционный директор MERO Зденек Дундр заявил в ноябре, что даже после полного отказа от российских поставок трубопровод «Дружба» останется в качестве резервного.

Читайте РБК в Telegram.

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия

Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Чехия газ трубопровод Россия Петр Фиала
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы
Политика
Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти
Политика
Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
В Раде назвали вызовом решение Трампа приостановить помощь другим странамПолитика, 15:04
Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегуПолитика, 14:59
Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о каналеПолитика, 14:54
Миллиардер предупредил о грозящей Британии «долговой спирали смерти»Экономика, 14:50
Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда ТрампаИнвестиции, 14:45
Лавров заявил о «взаимоприемлемых развязках» с АрмениейПолитика, 14:43
В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.Общество, 14:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчикаТехнологии и медиа, 14:35
«Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млнИнвестиции, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Площадь виноградников в Италии сократилась на 15% с 2000 годаВино, 14:30
Как зумеры трансформируют рынок трудаPro, 14:27
Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросахПолитика, 14:26
Залужный рассказал об ухудшившихся отношениях с офисом ЗеленскогоПолитика, 14:20