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Политика ,  
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В МИД Польши заявили о разочаровании президентскими выборами в Белоруссии

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Министерство иностранных дел Польши выразило неудовлетворение результатами выборов президента Белоруссии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — заявили в МИДе.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента. По их результатам действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей.

В ЦИК отмечали, что на выборах в Белоруссии работали 486 международных наблюдателей из 52 стран мира и 331 иностранный журналист из 23 стран. Однако выборы прошли в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом. Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории.

Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными и несвободными
Политика
Фото:РБК

По мнению сотрудников польского министерства, «из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты», а избирательная кампания «сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества».

Из-за этих факторов, считают в МИД Польши, результат выборов нельзя считать достоверным и отражающим волю белорусского народа.

Ранее Евросоюз заявил, что не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому собирается продолжать вводить санкции против Минска. В ЕС подчеркнули, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека пригласили в Белоруссию всего за десять дней до выборов, что «помешало этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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