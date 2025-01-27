Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории
Таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было, заявил глава МВД страны Иван Кубраков после прошедшего 26 января голосования за нового президента страны.
Он отметил, что нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано.
По словам главы МВД, «обстановка контролируема, каких-либо инцидентов» не ожидается. «Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение», — добавил Кубраков.
Действующий глава государства Александр Лукашенко на этих выборах переизбрался на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей.
В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Лукашенко. Многие из них были арестованы и осуждены.
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