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Политика ,  
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Глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории

Таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было, заявил глава МВД страны Иван Кубраков после прошедшего 26 января голосования за нового президента страны.

Он отметил, что нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано.

По словам главы МВД, «обстановка контролируема, каких-либо инцидентов» не ожидается. «Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение», — добавил Кубраков.

Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

Действующий глава государства Александр Лукашенко на этих выборах переизбрался на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей.

В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Лукашенко. Многие из них были арестованы и осуждены.

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