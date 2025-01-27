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Война санкций ,  
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В Госдуме предложили разблокировать соцсети при продаже акций россиянам

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Война санкций

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой дать оценку ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более половины доли российским инвесторам и изменении внутренней политики в отношении страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ в распоряжении.

Чернышов отметил, что рассмотрение механизма возврата доступа пользователей из России к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательства страны является целесообразным.

Он добавил, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета страны в информационной сфере.

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Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

В июле 2024 года в Кремле заявили, что в России стоит «как можно скорее» восстановить доступ к Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), который был заблокирован в марте 2022 года. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что в «условиях войны», в которых страна находится, это невозможно.

Также в России заблокирован Facebook (тоже принадлежит Meta), X Илона Маска (бывший Twitter), Viber.

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