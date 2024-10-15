Роскомнадзор не увидел повода разблокировать Discord
Роскомнадзор заявил, что не находит сейчас оснований для разблокировки мессенджера Discord.
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
Блокировать сервис начали ровно неделю назад — Роскомнадзор заявил, что из мессенджера не был удален противозаконный контент.
Пятнадцатого октября появились сообщения, что из реестра Роскомнадзора пропали указания на запрещенные материалы в Discord. «Ведомости» сообщили, что «платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора».
Ведомство в своем новом сообщении отметило, что для поиска материалов в реестр запрещенной информации надо вбивать адрес конкретной страницы с нарушением, а не домен самого сервиса.
Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению. Мессенджер также популярен среди криптотрейдеров.
До блокировки мессенджер был оштрафован на 3,5 млн руб. — Таганский суд Москвы установил, что из него не была удалена запрещенная информация.
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