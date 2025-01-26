В Белоруссии началось голосование на выборах президента
В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента, сообщает БелТА.
Голосование началось в 8:00 по местному времени (совпадает с московским), поучаствовать в нем можно до 20:00.
В избирательный бюллетень включены пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Выборы в Белоруссии проходят в отсутствие западных наблюдателей. Кроме того, власти не стали открывать избирательные участки за рубежом, объяснив это «отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств» и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.
Двое кандидатов уже признали победу Лукашенко. Гайдукевич заявил, что «не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент». «Это знали все до выборов», — отметил он. Сыранков также в интервью накануне выборов говорил, что он вместе со своей партией понимает, «кто будет победителем этой гонки». «Мы это всецело поддерживаем», — подчеркивал он.
Накануне, 25 января, в Белоруссии завершилось досрочное голосование. По данным ЦИК страны, за пять дней на них проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки.
Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В ее штабе не признали итогов голосования и указали на масштабные фальсификации. Это привело к массовым протестам в стране, продолжавшимся несколько месяцев.
В случае победы Лукашенко это будет его седьмой президентский срок — он занимает пост с 1994 года. В 2020 году, после принятия новой Конституции, президент обещал, что не будет еще раз вступать в должность. Год назад он отмечал, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти».
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