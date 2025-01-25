ЦИК назвал явку на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

«За 5 дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Наибольшую активность продемонстрировали жители Минской и Могилевской областей — 42,68% и почти 43% соответственно.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. Как отмечает пресс-служба ЦИК, в этот день избирательные участки будут открыты до 20:00 мск. Выборы пройдут в отсутствие западных наблюдателей и только на территории республики.

Всего зарегистрированы пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%. В тот же день на улицах начались массовые протесты, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования. В 2020 году, после принятия новой Конституции, Лукашенко обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе 2025 года он подчеркнул, что не держится за власть. В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.