Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкций

Дональд Туск (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска на отказ венгерского коллеги Виктора Орбана продлить санкции в отношении России демонстрирует ценность западной демократии, заявила представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

Ранее Туск заявил, что нежелание Орбана поддержать решение ЕС о продлении санкций против России будет говорить о его принадлежности к «команде» президента Владимира Путина. По мнению польского премьера, такое решение Орбана повлечет за собой последствия.

«А потому что такая западная демократия», — написала Захарова.

В середине января Будапешт заявил, что планирует узнать мнение о санкциях у новой администрации США под руководством Дональда Трампа перед тем, как принимать решение о продлении санкций ЕС. Срок действия ограничений истекает 31 января.

Орбан отметил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций».Bloomberg сообщал, что в ЕС ищут способ продлить антироссийские санкции, даже если на это не будет согласия Венгрии.