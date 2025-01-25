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Война санкций ,  
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Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкций

Сюжет
Война санкций
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска на отказ венгерского коллеги Виктора Орбана продлить санкции в отношении России демонстрирует ценность западной демократии, заявила представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

Ранее Туск заявил, что нежелание Орбана поддержать решение ЕС о продлении санкций против России будет говорить о его принадлежности к «команде» президента Владимира Путина. По мнению польского премьера, такое решение Орбана повлечет за собой последствия.

«А потому что такая западная демократия», — написала Захарова.

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Дональд Туск

В середине января Будапешт заявил, что планирует узнать мнение о санкциях у новой администрации США под руководством Дональда Трампа перед тем, как принимать решение о продлении санкций ЕС. Срок действия ограничений истекает 31 января.

Орбан отметил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций».Bloomberg сообщал, что в ЕС ищут способ продлить антироссийские санкции, даже если на это не будет согласия Венгрии.

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Виктор Орбан Дональд Туск Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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