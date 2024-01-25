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Военная операция на Украине ,  
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France Info узнал, что Ил-76 сбили из зенитного комплекса Patriot

France info: Ил-76 с пленными под Белгородом сбила ракета ВСУ из ПВО Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные сбили Ил-76 под Белгородом с помощью системы Patriot, утверждает France Info. Минобороны сообщало, что по самолету были запущены две ракеты
Обстановка у места крушения самолета&nbsp;Ил-76
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot, сообщает телеканал France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции.

Минобороны России ранее сообщало о фиксации запуска двух ракет из Харьковской области, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов утверждал, что борт сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T».

Самолет потерпел катастрофу утром 24 января, он следовал из Московской области в Белгород. В тот день между Россией и Украиной должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192». На борту находились 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена, с ними следовали шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся в Ил-76 погибли. Летчикам удалось увести самолет от падения на жилые дома в селе Яблоново.

На месте катастрофы нашли, предположительно, обломки зенитной ракеты, их направят на экспертизу.

МИД России назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на Украину.

На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты
Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

В Киеве утверждали, что российская сторона не предупредила о маршрутах и формах доставки пленных. СБУ завела дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны» (ст. 438 УК Украины).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ил-76 Белгородская область Patriot Украина
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